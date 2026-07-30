Yıldırım Belediyesi, ilçeyi istikbale taşıyan fiziki yatırımlarını sosyal belediyecilik projeleriyle de desteklemeye devam ediyor. İstanbulluların ve Bursalıların yaşam kalitesini artıracak çalışmalara bir yenisini ekleyen Yıldırım Belediyesi, bölgedeki kadınlar için Mavi Tur programını hayata geçirdi. Mudanya’dan hareket eden Mavi Tur seferleri; Fıstıklı, Armutlu ve Tirilye’yi kapsayan bir güzergahta gerçekleşiyor. Ücretsiz düzenlenen etkinliğe katılan Yıldırımlı kadınlar, hem neşe dolu bir gün geçiriyor hem de tabiatın benzersiz güzelliklerine şahitlik ediyor. İlçedeki tüm mahalleleri kapsayacak biçimde etaplar halinde planlanan Mavi Tur organizasyonu, 31 Ağustos’ta tamamlanacak.

Yıldırım Belediyesi’nin hanımlara özel olarak düzenlediği Mavi Tur seferlerinin ilk misafirleri; Baruthane, Mehmetakif Ersoy, Sinandede, Yediselviler, Sıracevizler, Yeşilyayla, Maltepe ve Zümrütevler mahallelerinde ikamet eden kadınlar oldu. Etkinliğe iştirak eden yüzlerce kadın, gün boyunca süren deniz turuyla doğanın güzelliklerini keşfederken aynı zamanda keyifli dakikalar yaşadı. Mavi Tur seferleriyle günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşan kadınlar, hem dinlenme hem de bir arada sosyalleşme imkânı buldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe sakinlerinin refah seviyesini artıracak çalışmaları sadece fiziki yatırımlarla sınırlı tutmadıklarını belirtti. Başkan Yılmaz, "Yıldırım’ı yalnızca yolları, parkları ve binalarıyla değil; sosyal yaşamıyla da güçlü bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede Yıldırım’da kadınlarımızın sosyal hayata daha faal katılmalarını önemsiyoruz. Mavi Tur programıyla ilçemizdeki hanımların günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşarak keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Sosyal projelerimizle vatandaşlarımızın hayatına dokunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Organizasyona katılan kadınlar ise bu güzel projeden dolayı Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.