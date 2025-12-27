Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde araç tamir atölyesi olan 4 iş yeri alevlere teslim oldu. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını haber alan ve iş yerlerine gelen esnaf, adeta zamanla yarıştı. Esnafın; polis ve itfaiye yardımıyla araçlarını kurtardığı anlar anbean kameraya yansıdı.

İtfaiye ekipleri alevlerin büyümesinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre dumandan etkilenen 1 vatandaş hastanede tedavi altına alındı.