Bağcılar'da yabancı uyruklu şahısların, kaçak olarak sınır illerine sevk edilmeden önce bekletildikleri 'Şok Evlerine' yönelik düzenlenen operasyonda, 78 kaçak göçmen yakalandı. Konuya ilişkin, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bağcılar'da yabancı uyruklu şahısların kaçak olarak barındırıldıkları ve sınır illerine sevk edilmeden önce bekletildikleri, kamuoyunda 'Şok Evi' olarak bilinen 20 adrese, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 78 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Arnavutköy'de bulunan geri gönderme merkezine nakledilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.