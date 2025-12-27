Yıldız açıklamasında, “Belediyecilik sorunları maskelemek değil, kökten çözmektir” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2025 yılı değerlendirme toplantısında Bursa ve İnegöl’deki hava kirliliğine de değindi. İnegöl’de iki gencin yanına geldiğini belirten Bozbey, “Gençler bana dedi ki başkanım bizi bu hava kirliliğinden kurtar” ifadelerini kullandı.

Kirliliğin yüksek boyutlara ulaştığını ve kimsenin havayı kirletmeye hakkının olmadığını belirten belirten Bozbey; “Maskeyi satın aldık. Hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde arkadaşlarımız maske dağıtacak” şeklinde konuştu.

Bozbey’in maske dağıtma çıkışına Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız’dan sert tepki geldi. Yıldız, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Bozbey'in bu tutumunu kabul edilemez buluyoruz. Sn. Bozbey'in sorunlara çözüm odaklı yaklaşması ve sorunu ortadan kaldırmaya yönelik adımları atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldız’ın konu ile ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu eleştiriler şu şekilde;

BELEDİYECİLİK SORUNLARI MASKELEMEK DEĞİL; KÖKTEN ÇÖZMEKTİR!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 2025 yılı değerlendirme toplantısında İnegöl'de yaşanan hava kirliliği süreciyle alakalı tespit ve çözümü bizleri hayrete düşürdü.. Sayın Bozbey hava kirliliği nedeniyle, kirliliğin yüksek olduğu yerlerde vatandaşlara maske dağıtacaklarını ifade ediyor..

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Bozbey'in bu tutumunu kabul edilemez buluyoruz. Sn. Bozbey'in sorunlara çözüm odaklı yaklaşması ve sorunu ortadan kaldırmaya yönelik adımları atmasını bekliyoruz.

Vatandaşlara hava kirli diye maske dağıtmak 'sorun çözmek' değil bir nevi sorunu kabullenip hayatın doğal akışının içerisine konumlandırmaktır. Vatandaş maskeye her yerden ulaşır ama planlı bir yönetime, temiz havaya ve güvenli bir şehre ancak liyakatli bir yönetimle ulaşır.

Bozbey'e, icra makamında olduğunu hatırlatıyor ve sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz! “