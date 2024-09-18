Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Valiliği öncülüğünde Talas Belediyesi, AFAD ve diğer kurumların katılımıyla Ali Dağı’nda düzenlenen yangın tatbikatında, “Burada açtığımız Ali Dağı 360 parkuru afetlerde çok önemli görev yapacak.” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Ali Dağı Atlı Polis Grup Amirliğinde düzenlenen programda senaryo gereği yangın ihbarı üzerine polis, itfaiye, ambulans, Talas Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri anında harekete geçti.

Ekiplerin itfaiye aracı, polis TOMA aracı, belediye tankerleriyle müdahaleye başladığı Ali Dağındaki değişik noktalarda başlayan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yoğun dumana maruz kalan vatandaşlar ile hayvanların da kurtarıldığı tatbikatta mobil baz istasyonları da anında kuruldu.

“BAŞKANIMIZIN ELBİSTAN’DAKİ ESERİNE ŞAHİDİM”

Her türlü müdahale ekiplerinin teyakkuzda olduğu yangın tatbikatının ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Her türlü afete hazırlık için bir tatbikat yapıldı. 482 arama kurtarma personeli arama kurtarma çalışmasına katıldı. 25 kamu kurumu ile 6 sivil toplum kuruluşu 46 araçla önceden ne yapacaklarını bilerek zaman kaybetmeme adına alana hemen gelerek yerlerini aldılar. Buradaki amacımız bunun gerçeğe dönüşmesi durumunda arkadaşlarımızın önceden hazırlıklı olması. Asrın felaketi depremde bütün kurumlarımız, belediyelerimiz yardıma koşmuştu. Talas Belediye Başkanımız da Elbistan’da önemli bir eser yaptı, ben şahidim. Biz sadece kendi ilimiz için değil ülkemiz için de afetlere hazır olmak zorundayız.” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, doğal afetlere hazırlıklı olmak için Ali Dağı’nda gerçekleştirilen yangın tatbikatına AFAD birlikte hareket etmenin ön hazırlığını yaptıklarını söyledi.

“PARKLARA AFET KONTEYNERİ KOYDUK”

Başkan Yalçın, “Talas Belediyesi ve daha önce görev yaptığım Büyükşehir Belediyesi olarak çok miktarda ağaçlandırmıştık. Daha önce 300 bin ağacı, son 5 yılda da 100 bin ağacı diktik. Belediye olarak Ali Dağı çevresine açtığımız 360 yolundaki ağaçlar şehrimize renk kattı. Zirveye çıkan ve 360 yolu afetlerde çok önemli görev yapacak. 5 kadar yangın hidrandı var. Ormanlık bölgede bu kadar hidrandın olması çok az rastlanacak bir şey. Yani su hazır. Yangın söndürme araçları suyu bittiğinde şehre inmek zorunda kalmayacak. Ali Dağında kontrol altına alınamayacak yangın düşünemiyorum. Afete her an hazırlıklı olmalıyız. Sürekli tatbikatlar yapıyoruz. Sadece Ali Dağında değil Talasımızın en büyük parklarına acil afet konteyneri koyarak depreme ve diğer afetlere hazırlığımızı ortaya koyduk. Allah afetlerden korusun. Bütün paydaşlara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.