CHP ekibi dün dört faklı noktada seçim çalışması yaptı. CHP heyeti, seçim çalışması kapsamında Akhisar Spor Kulübü, Kültür Park kafeler, Kıranköy ve Kayapınarı Köyünü ziyaret etti.

Akhisar Spor Kulübü ziyaretinde konuşan Doğan bu seçime çok iyi hazırlandıklarını, 31 Mart’ta beklentinin üzerinde bir başarı yakalayacaklarını, İnegöl’de CHP’nin bugüne kadar aldığı oylarının çok üstünde bir oy alarak seçim çalışmalarının karşılığını alacaklarını belirtti.

Doğan, ”Belediye başkanı seçilmem durumunda İnegöl’de yapacağım çok güzel ve büyük işler var. Bunlardan bir tanesi de her gittiğim yerde söylüyorum bir kez daha söylemek istiyorum. Doğal ve sosyal alanları genişleteceğiz. İnegöl halkının rahat nefes alacağı alanlar oluşturacağız. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak alanlar açarız. Gençlerin meşgul olacağı sosyal, kültürel ve doğal alanlar kuracağız. Ormanya, Boğazköy Barajı çevresi doğal yaşam alanı projesi, belediye bünyesinde kültür sanat aktivitelerinin olduğu konservatuar, aquapark gibi bir çok projemiz var. Belediyeyi gençlerle yöneteceğiz. Bunun için gençlik meclisleri oluşturacağım. Onların görüşlerini ve isteklerini dinleyip ona göre bir yönetim anlayışıyla İnegöl’ü yöneteceğim. Yine gençlere yönelik olarak spor kulüpleri destekleyeceğiz. Amatör kulüplere her türlü desteği sunacağım. Bina, arsa, araç anlamında amatör kulüplerimize tüm yardımları sunacağım. Gençlerin spor, sanat ve kültürel aktiviteleri icra etmesinin yollarını sonuna kadar açacağım. Toplumun, gençlerin spor ve sanatsal alanlara yönelmesi tüm kötü alışkanlıklarından kurtulmasına vesile olacaktır” dedi.

Kaynak: Haber merkezi