AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve yakında TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanan kanun teklifiyle, İŞKUR’a kayıtlı işsiz gençlerin istihdamını artırmaya yönelik yeni bir destek sistemi hayata geçirilecek.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Genç İstihdam Hamlesi" kapsamındaki "İşe İlk Adım Programı"na ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin hazırlıklarını tamamladı.

İstihdamın artırılması gündemde

Teklife göre, İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle gençlerin erken yaşta iş gücü piyasasına dahil edilmesi, istihdamın artırılması ve kayıtlı, kalıcı çalışma imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede, özel sektör işverenlerinin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 18-25 yaş grubundaki gençleri işe almaları halinde, ücret ve sigorta primlerine yönelik destekler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Programdan yararlanacak gençlerde; İŞKUR kaydının bulunması, 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş olmak, uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla priminin bulunmaması ve yükseköğretim öğrencisi olmama şartı aranacak. Yabancı uyruklular ile yurt dışında çalışanlar kapsam dışında tutulacak.

Destek uygulaması, imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör iş yerlerini kapsayacak.

18 aya kadar destek sağlanacak

Düzenlemeye göre destek süresi iki farklı modelle uygulanacak. Buna göre, asgari ücrete kadar ücret ve prim desteğinin tamamının karşılanması halinde destek süresi 6 ay olacak. Ücret desteğinin asgari ücretin yarısını geçmemesi ve prim desteğinin yarısının karşılanması durumunda ise destek süresi 18 aya kadar uzayacak.

Tam destek uygulanan 6 aylık dönemde, işverenin çalışana ödediği net asgari ücrete kadar olan tutar işverene ödenecek, ayrıca asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan SGK’ya aktarılacak.

18 ay süreli kısmi destek modelinde ise işverene, çalışana ödenen ücretin net asgari ücretin yarısına kadar olan kısmı için ödeme yapılacak. Bu modelde ayrıca sigorta primlerinin yarısı yine İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak.