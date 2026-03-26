2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselen Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ARDA'YI VE FERDİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Ferdi Kadıoğlu ile Arda Güler arasındaki iş birliği hakkında konuşan Vincenzo Montella, "Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

"İNANILMAZ BİR PERFORMANSI VARDI"

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına dikkat çeken Montella, "Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı. Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"RAKİP KİM OLURSA OLSUN FARK ETMEZ"

Montella, finalde rakibinin kim olduğunun önemli olmadığını kaydederek "Rakip kim olursa olsun fark etmez!" ifadelerini kullandı.