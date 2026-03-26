Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız ile Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Romanya, maçında karşı karşıya geldi. Fransız hakem François Letexier’in düdük çaldığı ve Beşiktaş Stadı’nda oynanan mücadelede kazanan Türkiye oldu.

Milliler, rakibini ikinci yarıda bulduğu golle 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

FERDİ, SAHNEYE ÇIKTI

53. dakikada Arda Güler’in savunma arkasına gönderdiği şık pası iyi kontrol eden Ferdi, topu ağlarla buluşturdu. Daha önce Almanya ile oynanan hazırlık maçında gol sevinci yaşayan genç oyuncu, böylece milli formayla ilk resmi golünü kaydetti.