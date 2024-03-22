CHP seçim çalışma ekibi çok yoğun tempoyla birçok noktada ziyaretlerde bulundular. Ziyaretlerde CHP İlçe Başkan Sayın Zemci Şahin, Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, Belediye Meclis üyeleri adayları ve yönetim kurulu üyelerinin yanın sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın da katılımıyla seçim çalışmaları yapıldı.

CHP heyeti Bankalar Caddesindeki esnaflar ile Muşlular Derneği, Bitlisliler Derneği ve Çitli Köyünü ziyaret etti. Bitlisliler Derneğinde konuşan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İnegöl’ün bizler için çok büyük değer olduğunu, bu değere sahip çıkmak bizlerin boynunun borcu olduğunu, İnegöl’ün sanayisi ile ekonomisiyle il olmayı hak ettiğini söyledi. Ayrıca Sarıbal, geçmişte İnegöl’ün il olması için mecliste verdikleri önergenin kabul edilmediğini söyledi.

Ardından söz alan CHP Belediye Başkan Adayı Ali Doğan ise İnegöl ile ilgili projelerini anlattı. Doğan, “Seçilmem durumunda her mahalleye taziye evleri kurmayı düşünüyoruz. Yer bazında uygun olmayan mahallelere ise mobil taziye hizmeti sunacağız. Bizler geleneklerine ve manevi değerlere önem veren bir toplumuz. Bu nedenle cenazelerimizle ilgili vatandaşlarımızın yapması gereken ya da yapmak isteyipte yapamadığı hizmetleri belediye olarak biz imkan sağlayarak yapacağız. Ayrıca tüm ibadethanelerin bakım ve temizliğini düzenli olarak yapacağız. Belediyeler hizmet için vardır, insan için vardır. Biz tüm CHP’nin yönettiği belediyelerde olduğu gibi insan odaklı ve hizmet odaklı çalışacağız. Biz İnegöl’ümüzü seviyoruz ve İnegöl’e hizmet etmek istiyoruz. İnegöl’e, İnegöl’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda eşit, adil, doğru hizmet, doğru projeler sunmak istiyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN