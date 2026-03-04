Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu mübarek akşamda vatanı için, milleti için, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi, rahmetle yad ediyor, ruhları şad menzilleri mübarek mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Biz şehitlerin ölmediğine, aksine onların yaşadıklarını müjdeleyen bir dinin mensubuyuz. Şehitlerimizin aziz ruhları inşallah bize yol gösterecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan bordo berelilerimiz, başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazmışlardır.

Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde, istiklalimiz ve istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklarda ki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik.

Türk milleti için en sık kullanılan ifadelerden biri asker-millet tanımıdır. Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde istiklalimiz ve istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik

Tarih boyunca bize ömür boyunca hasta adam yaftası vuran bizi bu topraklardan söküp atabileceklerini zannedenler oldu. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ BİZİ GURURLANDIRDI"

Savunma ve havacılık ihracatında rekor rakamla tamamladık. Almanya'daki NATO tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz hem bizi gururlandırdı hem müttefiklerimizden takdir topladı. 'Füze testi yapmayın balıklar ürküyor' diyenlere baksaydık, bunları başaramazdık.

"HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ"

Hep söylüyorum, ama bugün bir kez daha altını çizerek söylüyorum: Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak, caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız.

Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde, hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz.

Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz.

Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net bizimde yapıyoruz.

Allah’a hamdolsun, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir.

Son 23 yılda her türlü engele, ambargoya, sabotaja ve ihanete rağmen, yılmadan, yorulmadan çalıştık, kendimize inandık, milletimize güvendik ve neticede bugün hayal dahi edilemeyen seviyelere geldik.

İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye Yüzyılını mutlaka inşa edeceğiz.

Bütün oyunları bozacak, bütün engelleri aşacak, bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacakları bir emanet olarak bırakmayı inşallah başaracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.