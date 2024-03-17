CHP İnegöl Belediye Başkan adayı Ali Doğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçim çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ali Doğan, İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Belediye meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber Mobiliyum AVM A blok binası gezdi. Doğan, Mobiliyum AVM'yi gezdikten sonra İnegöl Vanlılar Derneğine ziyarette bulundu.

İnegöl Vanlılar Derneğinde konuşan Doğan, İnegöl'ün tüm renklerinin ayrı bir güzellik, ayrı bir zenginlik oluşturduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkesel eşitlik anlayışı ve öğretiyle belediyecilik yapacağım. Tüm Türkiye'de örnekleri var. İzmir, Eskişehir, İstanbul, Nilüfer gibi İnegöl Belediyesini de öyle yöneteceğim. Eşit ve adil bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğim. Belediye Başkanı seçilmem durumunda tüm dernekleri bir arada toplayan dernekler yerleşkesi inşa ederek tüm dernekleri yer bulma ve kira ödeme sıkıntısından kurtaracağım. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere Halkkart uygulamasıyla temel ihtiyaçlarını giderecek bir kart vereceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz, mağdur olmasına da göz yummayacağız. Halkkart uygulamasıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizi yardım kuyruklarında bekletmeden rencide etmeden maddi yardımları vereceğiz."

Kaynak: Haber merkezi