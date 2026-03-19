Akpınar Caddesinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayram öncesinde asfalt atarak Akpınar Caddesini kesintisiz ulaşıma açtı.
Çalışmaları yerinde inceleyen CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemzi Şahin, Akpınar Caddesi’nde uzun süredir beklenen asfaltlama işleminin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin, “Vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği asfaltlama çalışması nihayet tamamlandı. Bayram öncesinde yolun hizmete açılması büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, asfaltın bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: BÜLTEN