CHP köy çalışma ekibi dün Sulhiye ve Mezit mahallelerinde, CHP İlçe Başkan Zemci Şahin ve ekibi İnegöl içindeki kahvehaneleri, CHP Belediye Başkan Adayı Ali Doğan ise, İnegöl halk otobüslerinde ve otobüs duraklarında seçim çalışmasını gerçekleştirdi.

31 Mart yerel seçimlerine son 5 gün kala seçim çalışmaları hakkında genel bir değerlendirme yapan Doğan, sahada çalışmalarıyla ve projeleriyle seçime en sağlam giren parti olduklarını, projelerinin İnegöl’e ve İnegöl halkının ihtiyaçlarına cevap verecek projeler olduğunu söyledi.



Doğan, kadınları destekleyen projelerinden de bahsetti. Doğan, “Siyasette alaylı olarak yetişen, 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partisinin içinde olan biriyim. Bu nedenle İnegöl sorunlarına çözümler üretme konusunda iddialıyım. İnegöl’ün sorunlarını çözecek bir çok projelerimiz var. Ülkenin son yıllarda ki ekonomik koşulları vatandaşı çok zorluyor. Bu ekonomik koşullar düzelene kadar ev kadınlarımıza otobüs ücretlerini yüzden 50 indirimli yapacağız. Ayrıca kadın el emeği göz nuru ile yaptıkları el işi ürünlerin satışını sağlayacak kooperatifleri kurduracak ve destekleyeceğiz. Ev hanımlarının ev ekonomisine ve ülke ekonomisine dolaylı yada direk katılımını, katkısını sağlayacağız. Kadınlarımızı çalışma hayatına katacak el sanatları projelerimizle ekonomik anlamda aktif hale getireceğiz” dedi.