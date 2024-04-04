İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden istifa ederek Bursa’nın Keles İlçesinde Cumhur ittifakı adına AK Parti’den aday gösterilen Ali Doğru kıyasıya ilerleyen seçimde kazanan isim olmuştu.

Cumhur İttifakı'ndan aday seçilenAli Doğru, Kestel Belediye Başkanı oldu. 31 mart yerel seçimlerinin üzerinden 4 gün sonrasında ise bugün mazbatasını aldı. Doğru, mazbatasını Keles İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Atilla Bilir'den Ak Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, Meclis üyeleri ve halkın katılımıyla teslim aldı.

O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

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