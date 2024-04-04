Yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde İnegöl'ü temsil etmesi için seçilen Meclis üyeleri belirlendi. Asil üyelerde AK Parti'den 5, MHP'den 2 isim yer alırken, kontenjanda ise 5 AK Partili üye, 1 Cumhuriyet Halk Partili üye ve 1 Saadet Partisi üyesi görev alacak.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan yerel seçimde İnegöl'ü temsil etmesi için Meclis üyeliğine hangi isimler seçildi? İşte 2024 yerel seçimleri İnegöl Belediyesi için Meclis üyesi seçilen o isimler;

ASİL ÜYELER:

Mehmet Akif Kılıç (AK Parti)

Ali Toprak (AK Parti)

Halide Serpil Şahin (AK Parti)

Yücel Erim (MHP)

Selahattin Külcü (AK Parti)

Selim Emre Aydın (AK Parti)

Murat Tunç Bircan (MHP)

YEDEK ÜYELER:

Fikrem Bayram (Saadet Partisi)

Hüseyin Çiçek (CHP)

Süleyman Yılmaz (AK Parti)

Fevzi Dülger (AK Parti)

Derya Uysal Tuncay (AK Parti)

Melih Ateş (AK Parti)

Faruk Toptaş (AK Parti)