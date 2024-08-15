Nilüfer Belediyesi, Yazıevi Buluşmaları kapsamında Misi Yazıevi'nde edebiyatseverlerle buluşan ödüllü yazar Ali İpek'i konuk etti. Eserlerinin oluşum süreci ve edebiyat anlayışı hakkında bilgi veren İpek, yeni kitabının müjdesini de verdi.

2012 yılında “Yaşar Nabi Nayır Dikkate Değer Öykü Ödülü”ne layık görülen ve son yıllarda dikkat çeken yazar Ali İpek, 'Yazıevi Buluşmaları' etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi. 'Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü' ve 'Gidelim Buralardan Muhlis' gibi eserleriyle tanınan İpek’in, Nâzım Hikmet Kültürevi Balaban Salonu'nda düzenlenen söyleşisine büyük ilgi gösterildi. Söyleşi, Nalan Karagöz'ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

İpek, eserlerinde detaylara verdiği önemi ve araştırma sürecinde okuduğu kitapları anlattı. Bilgiye ulaşmanın günümüzde kolaylaştığını ancak anlatım biçimlerinin farklı olduğunu belirtti. Edebiyatı, bir konuyu doğrudan değil, imalarla anlatma sanatı olarak tanımlayan İpek, kendisini öykücü olarak gördüğünü söyledi. Sinema üzerine eğitim aldığını ve bu deneyiminin işin mutfağını öğrenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

"Biz, var olan bir derdi farklı bir şekilde anlatmak istiyoruz" diyen İpek, 'Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü' adlı romanında faili meçhuller konusunu seçmesinin nedenini, bu konunun topluma dokunan bir mesele olduğunu vurguladı. Faili meçhullerin Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olduğunu belirten İpek, romanında bu konuya kendi bakış açısını kattığını açıkladı.

Yazma pratiği ve eserlerinin hazırlanma süreci hakkında da bilgi veren İpek, aklına gelen cümleleri ve konuları hemen not aldığını ve hikayeyi kafasında bitirmeden yazmaya başlamadığını söyledi. Her öyküsünde yeni bir şeyler yazmaya çalıştığını belirten İpek, “Kurguladığınız olay bittiğinde hikaye de tamamlanmış olur. Bu da kitabın tamamlandığı anlamına gelir” diye ekledi.

Söyleşi sonunda katılımcıların kitaplarını imzalayan İpek, yeni kitabının Ekim ayında raflarda olacağını duyurdu ve kısa bir bölümünü dinleyicilere okudu.