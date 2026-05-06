Dünya edebiyatının önemli eserlerinden sinemaya uyarlanan filmlerin gösterileceği 'Edebi Filmler Festivali', 7-10 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, Hande Kara ve Onur Kırşavoğlu'nun küratörlüğünde düzenlenen etkinlik, Mecidiyeköy'deki Torun Center Biletinial Sinemaları'nda yapılacak. Başka Sinema ve Bir Film'in desteğiyle hazırlanan festivalde, klasikten moderne farklı türlerdeki edebiyat eserlerinden uyarlanan 16 film izleyiciyle buluşacak.

Etkinlik kapsamında bazı film gösterimlerinin ardından yazar ve senaristlerin katılımıyla panel ve söyleşiler düzenlenecek. Bu oturumlarda edebi metinlerin beyaz perdeye aktarılma süreçleri ve senaryo yazımındaki teknik detaylar ele alınacak.

Biletleri Biletinial platformu üzerinden satışa sunulan festivalin 4 günlük gösterim programı kapsamında; 7 Mayıs Perşembe günü saat 11.45'te 'Yabancı (L'Etranger)', 14.00'te 'Aşk ve Gurur (Pride & Prejudice)', 17.00'de 'Baba (The Godfather)' ve 20.30'da 'Baba 2 (The Godfather Part II)' filmleri izleyiciyle buluşacak.

Festivalde 8 Mayıs Cuma günü saat 11.45'te 'Transit', 14.00'te 'Piyano Öğretmeni (The Piano Teacher)', 17.00'de 'Kıyamet (Apocalypse Now)' ve 20.30'da 'İnce Kırmızı Hat (The Thin Red Line)' filmlerinin gösterimi yapılacak.

Etkinliğin 9 Mayıs Cumartesi günkü programında 11.45'te 'İçinde Yaşadığım Deri (The Skin I Live In)', 14.00'te 'Jaws', 17.00'de 'Boyalı Kuş (The Painted Bird)', 20.30'da ise 'Şüphe (Burning)' beyaz perdede olacak.

Festivalin son günü olan 10 Mayıs Pazar günü ise saat 11.45'te 'Şato (The Castle)', 14.00'te 'İhtiyarlara Yer Yok (No Country for Old Men)', 17.00'de 'Ran' ve 20.30'da 'Drive My Car' filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.