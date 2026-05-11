Hatay Valiliği ev sahipliğinde, afet yönetimi konusunda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve saha deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen çalıştayda Gölcük Belediyesinin çalışmaları masaya yatırıldı.

Çalıştayda katılımcılara hitap eden Başkan Ali Yıldırım Sezer, deprem sürecinde fedakarca görev yapan tüm kamu personeline, sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere teşekkür etti. Afet öncesi alınacak tedbirlerin yanı sıra afet sonrasında sahada edinilen tecrübelerin değerlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Sezer, bu deneyimlerin kayıt altına alınarak kitaplaştırılmasının son derece değerli olduğunu ifade etti.

Sezer, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ve 1999 Gölcük Depremi başta olmak üzere afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Gölcük Belediyesinin Hatay'daki yaraları sarma mesaisi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızla koordine olan Gölcük Belediyesi, 159 personeliyle Hatay'da depremin izlerini silmek için çeşitli çalışmalara imza attı.

Başkan Ali Yıldırım Sezer'in bizzat yönettiği dezenfeksiyon ve ilaçlama koordinasyonu 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kesintisiz sürdü. Kapsamlı vektör (sivrisinek, haşere) ve kemirgen mücadelesi ile kireçleme çalışmaları yapıldı.

Bölgeye gıda, su, temizlik malzemesi, un ve odun yüklü 103 tır yardım gönderildi. Kurulan özel ekipler; ilçe ve köylerde ekmek, temizlik malzemesi ve çocuklara oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi. Hatay'ın Defne ilçesinde kurulan aşevi aracılığıyla 3 aşçı ve yardımcı personellerle her gün en az 1500 kişiye sıcak yemek ulaştırıldı.

Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi aracılığıyla bölgeye manuel tekerlekli sandalyeler, hava vantilatörleri, hasta taşıma sedyeleri, yürüteçler, hasta bezleri ve kışlık giyim malzemeleri sevk edildi.

Defne'de 4 ekskavatör ve 2 kazıyıcı yükleyici ile arama kurtarma çalışmalarına destek verilirken, sahra hastanesi ve çadır kentlerin zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Hatay Samandağ Milleyha Sulak Alanı'na dökülen 300 kamyondan fazla çöp iş makineleriyle temizlenerek çevre sağlığı koruma altına alındı.