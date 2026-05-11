Çayırova Belediyesi'nin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlediği organizasyon; renkli atölyeleri, VR oyunları, teknolojik gözlemleri, spor stantları, deney atölyeleri, akıl ve zeka oyunları alanları, teknolojik keşifleri ve bilim şovlarıyla 4 gün boyunca on binlerce kişiyi ağırladı. Özellikle çocukların ve gençlerin ilgi gösterdiği şenlikte deney atölyeleri, VR oyunları ve büyük bilim şov etkinlikleri ilgi gördü.



7'den 70'e her yaştan vatandaşın bilimin renkli dünyasıyla buluştuğu etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bilim, keşif ve eğlence dolu şenliğimizi büyük bir coşku ve yoğun katılımla tamamladık. 4 gün boyunca çocuklarımız ve gençlerimiz; deneylerden atölyelere, yarışmalardan bilim şovlarına kadar birbirinden renkli etkinliklerle hem öğrendi hem eğlendi. Gözlerindeki heyecan, yüzlerindeki tebessüm ve bilime duydukları merak bizlere umut verdi. Katılım sağlayan tüm çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.