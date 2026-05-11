Dünya çapında milyonlarca kişiyi etkileyen ve yıldızların gökyüzünden yeryüzüne inişini anlatan multimedya gece yürüyüşü 'Astra Lumina', ikinci sezonunda İstanbul'da yeniden sanatseverlerle buluşuyor.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, Madonna'nın Super Bowl gösterisinden Singapur Changi Havalimanı'ndaki ödüllü enstalasyonlara kadar 550'den fazla projeye imza atan ve 170 uluslararası ödül sahibi olan multimedya tasarım stüdyosu Moment Factory, deneyim meraklılarını İstanbul'da yıldızlarla buluşturmaya devam ediyor.

Philadelphia, Seattle, Dallas, Los Angeles, Gatlinburg ve Gold Coast'un ardından Avrupa'daki ilk durağı İstanbul olan Astra Lumina; 54 ülkede övgüyle bahsedilen 'Lumina Gece Yürüyüşleri' serisinin en parlak üyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

1,1 kilometrelik kozmik yolculuk

Etkinlik kapsamında katılımcılar, 9 ayrı tematik bölümden oluşan 1,1 kilometrelik parkur boyunca yıldızların yeryüzüne inişini, yeniden doğuşunu ve gökyüzüne dönüşlerini adım adım deneyimleme fırsatı buluyor. Güneş battıktan sonra başlayan bu yolculuk, ışık ve kozmik seslerle ormanın içine işleyen farklı bir hikaye anlatımı sunuyor.

Mayıs ayında bu ilginç deneyime katılmak isteyenler için biletler, Türkiye'nin etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuluyor.