Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İçişleri Bakan Müşaviri Esma Ersin’in Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle; Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına atanan İçişleri Bakan Müşavirimiz Sayın Esma Ersin’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Esma Ersin kimdir?

Esma Ersin, uzun yıllar kamu yönetimi alanında görev yapmış, İçişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmıştır. İçişleri Bakan Müşavirliği görevini yürütürken Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına atanmıştır. Kamu yönetimi ve kültürel yapılar üzerine uzmanlık alanlarına sahip olan Ersin, yeni görevinde Alevi-Bektaşi toplumu ile kamu arasında köprü kuracak çalışmalarda bulunacaktır.