Kaynaklara göre 17 Temmuz Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 3,90 TL, benzinin litre fiyatına ise yaklaşık 1 TL zam yapılması gündemde.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket ile döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi, Körfez bölgesinde saldırıların artması ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen tanker sayısının azalması, küresel enerji arzına yönelik endişeleri büyüttü.

Dünya petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yavaşlaması, uluslararası piyasalarda fiyatların yükselmesine yol açtı. Bu gelişmelerin Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

NTV’de yer alan habere göre, 17 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 3,90 TL, benzinin litre fiyatına ise yaklaşık 1 TL zam yapılması öngörülüyor.

Zammın pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da 65,51 TL, Ankara’da 66,46 TL, İzmir’de 66,75 TL ve doğu illerinde yaklaşık 68,10 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Motorinin litre fiyatının ise İstanbul’da 73,86 TL, Ankara’da 74,97 TL, İzmir’de 75,24 TL ve doğu illerinde yaklaşık 76,70 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.