15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçerken, o geceki demokrasi mücadelesinde İstanbul’da sokağa çıkanlardan biri olan gazi Üzeyir Civan, yaşadıklarını ve bugüne dair duygularını İhlas Haber Ajansı’yla paylaştı. Bu önemli tarihin hiçbir zaman unutulmayacağını dile getiren Civan, "Gazilik onur ve şerefini Allah şu günahkâr kuluna nasip etti. O gece yeniden yaşansa yine aynı kararlılıkla sokağa çıkarım" dedi.

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. O karanlık gecede yüzlerce vatandaş şehit oldu, binlercesi de kahramanlık öyküleriyle gazi unvanı kazandı. Demokrasiye sahip çıkmak için İstanbul’da sokağa çıkanlardan binlerce vatandaştan biri olan 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan, darbeciler tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda sol kolunu kaybetti. Aradan geçen 9 yılda değişen hayatını, duygularını ve beklentilerini İhlas Haber Ajansı’na anlatan Civan, "O gün hâlâ dün gibi aklımda, unutmamız mümkün değil" diyerek, Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan bu günün 9’uncu yıldönümünde, gençlere mesajlarını paylaştı.

"Gazilik onur ve şerefini Allah şu günahkâr kuluna nasip ettiğinden dolayı onurluyum ve gururluyum"

Üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz gecesini hiç unutmadıklarını belirten gazi Üzeyir Civan, "Koskoca 9 yıl ama o günü biz hiç unutmadık ki. Her aklıma geldiğinde, her sohbet ortamında anlatıldığında, o gün olmuş gibi yaşıyoruz. Unutmamız da mümkün değil. Benim için en büyük değişiklik, hayatımdan 9 yıl daha eksilmiş olması oldu. Ama vatanıma, milletime olan sadakat duygum daha da arttı. Bu hususta da bahtiyar olduğumu özellikle belirtmek isterim. Gazilik onur ve şerefini Allah şu günahkâr kuluna nasip ettiğinden dolayı onurluyum ve gururluyum" şeklinde konuştu.

"1980 darbesini çocukken yaşadım, o günlere dönmemek için sokağa çıktım"

Türkiye’nin her yerinde vatandaşların kahramanlık mücadelesi sergilediği 15 Temmuz gecesi kendisinin de sokağa çıkma sebebini anlatan Üzeyir Civan, şu ifadelere yer verdi:

"1980 darbesi ortamını 13-14 yaşında, gencecik bir çocukken yaşadım. Tekrar o günleri görüp dönmemek adına, çocuklarımızın, geleceğimizin heba olmaması adına sokağa çıktım. O hainlere, alçaklara bu milletin ve ülkenin onlarca yılını heba ettirmemek için dışarıdaydım. Bugün ülkemiz, 9 yıl önceki Türkiye’den çok daha ileri. O dönem bu ülke üzerinde oyunlar oynayan gruplar, yapılar, ülkeler artık hüsran içindeler. Türkiye büyük bir ülke ve büyük adımlar atıyor. Savunma sanayisindeki ilerlememiz, dış politikadaki güçlü duruşumuz bizi çok mutlu ediyor."

"Tüm gaziler için tek statü istiyoruz"

Gazilerin en büyük beklentisinin eşit statü olduğunu vurgulayan Üzeyir Civan, "Şehit ve gazi, bu milletin ortak gururudur. Ancak hâlâ Kore Gazisi, Kıbrıs Gazisi, Güneydoğu Gazisi, 15 Temmuz Gazisi diye ayrımlar yapılıyor. Gaziyse gazidir. Herkese aynı değer, aynı hizmet verilsin. Farklı uygulamalar, gaziler arasında ayrışmaya sebep oluyor. Bizim en büyük derdimiz, tek statü ve eşit uygulama" diye konuştu.

"Allah bu millete bir daha o geceyi yaşatmasın ama yaşanırsa da bu millet yine gereğini yapar"

Son olarak Türkiye’nin gençlerine seslenen gazi Üzeyir Civan, "Benzer bir durum yaşanırsa, Allah göstermesin ama yaşanırsa yüreğinizdeki iman, önünüzdeki en büyük ışık olacak. Bu ülke üzerindeki emeller hiç bitmeyecek. Uyanık olacağız, vatan sevgisini yaşayacağız. Tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi sokaklara çıkıp, vatanımıza sahip çıkacağız. Bu milletin gençliğine güveniyorum. Allah bu millete bir daha o geceyi yaşatmasın ama yaşanırsa da bu millet yine gereğini yapar" ifadelerini kullandı.