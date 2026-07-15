Olay, İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Aç kaldığı tahmin edilen tilki, yiyecek arayışıyla mahalle içine kadar geldi. Bir süre sokaklarda dolaşan tilki, vatandaşların dikkatini çekti. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahalle sakinleri tilkiyi şaşkınlıkla izlerken, hayvan bir süre sonra gözden kayboldu.

Uzmanlar ise yaban hayvanlarının yaşam alanlarının daralması ve yiyecek bulmakta zorlanmaları nedeniyle zaman zaman yerleşim alanlarına inebildiğine dikkat çekerek, bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşılmaması, beslenmeye çalışılmaması ve ilgili kurumlara haber verilmesi gerektiğini belirtiyor.