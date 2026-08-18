Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara’da ifadesi alınan G.K., bir dönem arkadaşının aracılığıyla yapılanmanın Romanya’daki döner zincirine ortak olduğunu belirterek örgütün bu ülkedeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı. G.K.’nın ifadesine göre, örgüt lideri Alihan Kuriş’in tutuklu bulunan “sağ kolu” Ahmet Uğur Pakcan, yapılanmanın Romanya’daki sorumlusu olarak Balkanlar’daki operasyonları yöneten isim konumunda.

DÖNER VE DÖVİZ BÜROLARI VAR

Sabah’ın haberine göre, Bükreş’te çok sayıda şubesi bulunan “Dristor Döner” ve “Dristor Döviz Bürosu” üzerinden ticari faaliyet görüntüsü altında örgütün finans ağını yönettiği öne sürülen Pakcan’ın, başkentte yapılanmaya ait öğrenci yurdunun da tek yetkilisi olduğu belirtildi. İtirafçı G.K.’nın ifadesinde, örgütün finansal ve ideolojik merkezlerinden biri haline getirilen yurtta kalan öğrencilerin Türkiye’ye tatil amacıyla gönderildiği ve bu kişiler aracılığıyla para transferi yapıldığı iddia edildi.

ÖĞRENCİLERİN ÇANTASINA GİZLİCE PARA YERLEŞTİRİLDİ

İstanbul'da yapılanmanın avukatı M.A'nın yanına gönderilen öğrencilerin valizlerine, gizlice yüklü miktarda dolar, Euro ve sterlin konuldu. Öğrencilere "Valizleri Romanya'ya varana kadar açmayın" talimatı verildi. Kaçak yollarla çıkarılıp Bükreş'e götürülen paralar, örgüt idarecileri tarafından teslim alınıp sisteme sokuldu.

BEDDUA SEANSLARI YAPILIYORMUŞ

G.K.’nın ifadesinde, yurtta yalnızca finansal faaliyetlerin yürütülmediği, aynı zamanda öğrencilere devlet karşıtı söylemlerin de aktarıldığı öne sürüldü. G.K., yurtta kalan öğrenciler ile yapılanmanın yöneticilerinin her perşembe akşamı bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümet aleyhine beddua seansları düzenlediğini iddia etti.

G.K. ifadesinde; "Romanya'da ortak olduğum döner zincirine gittiğimde, ortağım olan döner dükkanlarından birini işleten arkadaşım ile 'Süleymaniye Eğitim Kültür Vakfı' yazan işyerine gittik.

15'e yakın Türk iş adamı vardı. Orada Pakcan ile tanıştım. Yurtta geçirdiğim sürede öğrencilerle sohbet etme imkânım da oldu.

İsmi Emre olan bir öğrenci ile konuştuk. Emre bana 'Her perşembe yapılanma üyeleri toplanıp hükümete beddua seansı yaparlar' dedi.

Ortağım olan arkadaşıma bunu sordum. O da beddua seanslarını doğruladı" ifadelerini kullandı. G.K'nın anlatımları, yapılanmanın Fetullahçı Terör Örgütü'nün beddua seanslarını akıllara getirdi.

İLLEGAL PARALAR BOLU'DA SAKLANIYORMUŞ

Tanığın bir diğer şoke eden iddiası ise Pakcan ve Alihan Kuriş'in Bolu'daki gizli görüşmeleri oldu. Tanık, Bolu Gövem Köyü civarındaki 'Binbir Evler Villa Sitesi'nin örgütün koordinasyon merkezi olduğunu ve illegal toplanan paraların burada saklandığını söyledi. Pakcan'ın Kuriş'in emriyle terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine gittiğini ve bu durumun yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarıyla da sabit olduğunu kaydetti. G.K. bu kirli yapıyı fark etmelerinin ardından Pakcan ve yapıyla bütün bağını kestiğini söyleyerek, yetkilileri bu karanlık ağın kökünü kazımaya davet etti.