İnegöl Belediyesi, şehir genelinde düzenin, çevre temizliğinin ve yaya güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle şehrin ana arterlerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

HEM ÇEVRE KİRLİLİĞİ HEM YAYA YOLU İŞGALİ UYARILARI YAPILDI

Denetimlerde işletmelerin kaldırım işgalleri ve çevre temizliği konuları mercek altına alındı. Dükkan önlerinin temiz ve düzenli tutulmaması, çevreye sigara izmariti ve çeşitli atıkların atılması, işletme önlerinin temizlenmemesi gibi durumlar ekipler tarafından tespit edilerek işletme sahipleri uyarıldı. Ayrıca işletmelerin satışa sundukları ürün, malzeme ve çeşitli eşyaları yaya yollarına taşırmadan, vatandaşların geçişinin engellenmemesi hususunda uyarılar yapıldı. Yaya güvenliğini ve şehir düzenini olumsuz etkileyen bu tür uygulamalara son verilmesi konusunda işletmelere gerekli telkinde bulunuldu.

“DÜKKANIN İÇİ SİZİN, ÖNÜ HEPİMİZİN”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak hem işletmelere hem de vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Taban paylaşımında, “Dükkanın içi sizin, önü hepimizin” ifadelerini kullanarak işletmelerin iş yeri önlerindeki ortak kullanım alanlarına karşı daha hassas davranması gerektiğine dikkat çekti.

VATANDAŞA ÇAĞRI; “GÖRDÜĞÜNÜZ OLUMSUZLUKLARI 153 ÇÖZÜM MERKEZİNE BİLDİRİN”

Vatandaşların da şehir genelinde karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirebileceğini belirten Taban, “Sizler de gördüğünüz olumsuzlukları 153 hattımız üzerinden bizlere bildirebilirsiniz. Kurallara uyan tüm işletmecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin; çevre kirliliğinin önlenmesi, kaldırımların yayaların kullanımına açık tutulması ve şehir düzeninin korunması amacıyla denetimlerini önümüzdeki süreçte de düzenli olarak sürdüreceği belirtildi.