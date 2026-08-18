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Edinilen bilgilere göre, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında “yağma” suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan B.P.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda B.P. yakalanarak gözaltına alındı. Kundaktaki bebeğiyle birlikte jandarma ekiplerince işlemleri tamamlanan kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi. B.P., çıkarıldığı mahkemece değerlendirildi. Mahkeme heyeti, kadının kundaktaki bebeğinin bulunmasını da göz önünde bulundurarak cezasının infazını erteleyip serbest bırakılmasına karar verdi.

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