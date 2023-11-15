Ali Nazik Yapmak İçin Gerekli Olan Malzemeler (4 kişilik tarif)

1 kg kıyma

2 kg patlıcan

600 gr süzme yoğurt

5 diş sarımsak

Tuz, karabiber ve pul biber

Tereyağı

Ali Nazik Yemeği Nasıl Yapılır?

Öncelikle patlıcanları közleyin ve içini bir kaşık yardımıyla iyice ayırın. Ardından patlıcanları çok ince bir dokuya sahip olacak şekilde ezmeniz gerekiyor. Bu işlemi yoğurarak veya mutfaktaki mutfak robotu kullanarak yapabilirsiniz. Daha sonra kıymayı bir kaşık tereyağı ile kavurduktan sonra içine baharatları da ekleyin. Kıymanızın kurumamasına dikkat etmelisiniz. Ardından patlıcanları bir tavaya koyun ve süzme yoğurdu yavaş bir şekilde karıştırarak dökün. Tava fazla sıcak olursa yoğurt kesilebilir. Kaynamadan karışımı ateşten alın ardından servis tabağına yayın. Üzerine kıymayı, dilerseniz tazecik maydanoz veya kırmızı biber-tereyağı karışımı da ekleyebilirsiniz.