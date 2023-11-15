Alkali Nedir?

Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksite verilen genel addır. Vücudumuzun iyi çalışabilmesi için sağlıklı olması gerekmektedir. Bunu sağlamanın yollarından bir tanesi de Ph değerinin belli bir oranda olması gerekir, bu durum bağışıklık sistemini ayakta tutmaktadır.

Olması gereken Ph değeri ise yaklaşık olarak 7.4 oranında hesaplanmıştır.

Hücre yenilenmesi, sağlığın daimi olması, enerjik olmak ve dahası kolay kilo verebilmek ve verilen kilolardan sonra aynı düzgün formu koruyabilmek adına alkali su tüketmek gereklidir. Alınan gıdaların da alkali özellikte olması yaşam kalitesini korumak için gereklidir.

Alkali Su Nasıl Yapılır

Alkali suyu yapımı oldukça kolaydır. Yapımı kolay olan alkali suyu günlük hazırlamak ve taze tüketmek oldukça önemlidir. Sadece içme suyunuzu değil, damacana sularını da alkali haline getirebilir hatta yemeklerini bile bu sudan yapabilirsiniz.

Taze su ve karbonat yardımıyla yapılır, belli bir oranda karıştırılan su ve karbonat alkali suyun oluşumu için yeterlidir.

Alkali su yapmak için, 2 LT temiz ve güvenilir marka suyun içerisine, daha önceden eczaneden alınmış 1 çorba kaşığı karbonatı içine ilave edip suya tam anlamıyla çözünene kadar iyice karıştırın. Kullanacağınız suyun miktarına göre içine katacağınız karbonat oranını ayarlayın ve ihtiyacınıza göre hazırlayın. Örnek alkali su ne kadar tüketilmeli 1 lt su içine 1 çay kaşığı kadar koymanız yeterlidir. Yüksek tansiyon ve buna benzer bir rahatsızlığınız varsa, sodyum içeren karbonatı tüketmeniz çok da doğru olmayacaktır.

Alkali Diyeti

Alkali beslenmenin en önemli faydalarından biri de vücudun düzenli ve dengeli beslenme programına girdikten sonra cildin parlaması ve gençleşmesidir. Alkali diyeti yapanların ortak görüşleri sağlıklı ve hızlı zayıflatma özelliği olduğudur. Alkali beslenme tarifi son derece basittir ve uygulamada herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır.

Alkali Yiyecek Listesi İse Şu Şekilde;