Balıkesir İl Tarım ve Orman Bölge Müdürü Erkan Alkan, Manyas Süt Üreticileri Birliği ile Gönen Süt Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti. Bu ziyaret kapsamında, birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi almaya hak kazanan birliklerin yürüttüğü çalışmalara katılarak, birlik başkanlarına sertifikaları teslim edildi.

Sertifika teslim töreninde konuşan Alkan, "Birliklerimize hayırlı olsun. Balıkesir tarım ve hayvancılığına sağladıkları katkılardan ve elde ettikleri başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Alkan, bu belgelerin birliklerin resmi tanınırlığını artırdığını ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Sertifika teslim töreninin ardından, Manyas İlçesi Süt Üreticileri Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı da ziyaret edildi. Burada gerçekleştirilen çalışmalar incelenerek, laboratuvarın yetkililerinden bilgi alındı. Laboratuvarın, süt ve süt ürünlerinin kalite kontrolü açısından önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Alkan, süt üretiminin Balıkesir’in tarımsal yapısında büyük bir yer tuttuğunu belirterek, bu tür birliklerin sektördeki standartların yükseltilmesi ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Ziyaret, süt üreticileri ve yerel yetkililerle yapılan sohbetlerle sona erdi. Alkan, tarım ve hayvancılık alanındaki iş birliğinin artırılması için her zaman destek vereceklerini vurguladı.