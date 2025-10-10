Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu şahısların kişi başı aylık 3 bin lira kira karşılığında çeşitli dairelerde barındırıldığı belirlendi. Operasyonda yapılan kontrollerde, 10 yabancı uyruklu şahsın vize ihlalinde bulunduğu, 6 şahsın kimliksiz olduğu, 5 yabancı uyruklu şahsın ise il dışına çıkma yasağını ihlal ederek bulundukları tespit edildi. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.



Öte yandan, düzensiz göçmenlere barınma imkanı sağlayan 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, göçmen kaçakçılığına karşı denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi.