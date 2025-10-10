Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen konser yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başsavcılık, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talep etti. Söz konusu talepte, her iki ismin de zincirleme sorumluluk kapsamında yolsuzluk iddiaları ve görevini kötüye kullanma gerekçesiyle sorumlu tutulduğu belirtildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te çok önemli bir bilgi paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Kritik Gelişme

ABB’deki konser yolsuzluğu soruşturmasına ilişkin gelişmeleri paylaşan Atik, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında Başsavcılığın işlem başlatmak üzere harekete geçtiğini açıkladı.

Mansur Yavaş İçin Soruşturma İzni

Atik "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş ve Özle Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma açmak için izin istedi. Başsavcılık, Yavaş ve Uzunoğlu'na soruşturma açma izni için gerekçe olarak zincirleme sorumluluk çerçevesinde, bahse konu olan yolsuzluk iddialarından sorumlu olduğu ve görevi kötü kullanmayı gösterdi" ifadelerini kullandı.