TÜİK enflasyon rakamlarını açıklar açıklamaz alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zammı da belli oldu.

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor.

Buna göre, alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14.82 artacak.

Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 14,82 oranında gerçekleşti.

Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 14,82 olarak belirlendi.

Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 6,18 liraya çıkacak.

DÜN ALKOLE ZAM GELDİĞİ AÇIKLANDI

Doların önlenemez yükselişi, bütçede oluşan açıklar vatandaşa zam olarak yansımaya devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Chivas marka viskiyi da bünyesi altında barındıran Perno grubuna zam geldiğini duyurmuştu. Yeni zamlara göre 100 cl’lik Chivas viski bin 200 lira oldu.