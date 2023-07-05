Tüketici fiyatları bazında haziranda fiyatı en fazla artan ürün yüzde 14,93 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri, en fazla düşen ise yüzde 6,14 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri fiyatlarındaki artışı yüzde 12,37 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 12,29 ile sigaralar ve yüzde 11,74 ile taze meyvelerdeki artışlar izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 11,73 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 11,32 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (petrol), yüzde 10,49 ile otomobil (benzinli), yüzde 7,7 ile veri işlem ekipmanı, yüzde 6,83 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 6,49 ile telefon ve telefaks ekipmanları yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,14 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bu ürünü yüzde 1,81 ile çocuk ve bebek ayakkabısı, yüzde 1,01 ile peynir, yüzde 0,95 ile yatak odası mobilyaları, yüzde 0,53 ile taze süt, yüzde 0,29 ile un ve diğer tahıllar, yüzde 0,2 ile kümes hayvanları eti izledi. En az fiyatı artan ise 0,17 kuru sebze, 0,21 ile makarna çeşitleri, 0,46 ile patates ve bazı yumru bitkilerde görüldü.