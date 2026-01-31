Olay, gece saatlerinde Burdur - Fethiye kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. 32 ACR 868 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye cezai işlem yazan polis ekiplerine engel olmaya çalışan alkollü sürücü, ilk olarak neden karakola gideceğini yönünde zorluk çıkardı. Alkollü sürücü, polis memuruna Ahmet’cim diye hitap ederek, "Senin şuradan git demen benim çok canımı sıktı. Alkollüyüm, yaz cezamı ama bana kenara gelin de. Ben bu arabaya vergi veriyorum. Ehliyetimi alın bir şey demiyorum ben. Ama bana bu şekilde davranamaz. Bu araba varsa benim vergim ile var" dedi.

Polislerden kendisine daha düzgün davranmaları isteyen alkollü sürücüye 11 bin 629 lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Sürücü alkollü, yolcudan tabanca çıktı

Polis ekipleri tarafından aynı araçta yolcu konumunda bulunan şahsın tedirgin hareketlerinden sonra üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada şahsın üzerinden bir adet tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Yapılan kontrolde şahsın bulundurma ruhsatının olduğu, taşıma ruhsatının olmadığı öğrenildi. Her iki şahsı polis ekipleri tarafından sağlık kontrolün ardından polis merkezine götürüldü.