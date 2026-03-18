Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bayram sevincini en içten ve en saf haliyle çocukların dünyasında yaşadı. Ramazan Bayramı dolayısıyla Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Minik Kalpler Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret eden Başkan Aydın, miniklerle bir araya gelerek onların bayram coşkusuna ortak oldu. Kreşte eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Aydın, öğrencilerle sohbet ederek bayram heyecanını paylaştı. Çocukların içten sevgisi ve neşeli karşılaması ziyarete sıcak bir atmosfer katarken, ortaya çıkan samimi görüntüler bayramın paylaşma ve mutluluk dolu ruhunu yansıttı.

Ziyaret kapsamında minik öğrenciler, bayram geleneğini yaşatarak Başkan Erkan Aydın'ın elini öptü. Bu anlamlı anlar, bayramın kültürel değerlerinin yeni nesillere aktarılması açısından dikkat çekerken, samimi ve içten görüntüler gönülleri ısıttı. Başkan Aydın, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirterek, onların sağlıklı, mutlu ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.