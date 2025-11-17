Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Yukarıçaylı Köyü’nde incelemelerde bulundu.

Yenipazar’a bağlı Yukarıçaylı Köyü’nde gerçekleşen ziyaret kapsamında Kaymakam Uçar, köy konağında köylülerle samimi bir ortamda sohbet etti. Ziyaret sırasında köyün genel durumu, yürütülen projeler ve vatandaşların günlük yaşamına dair konular detaylı şekilde ele alındı.

Kaymakam Uçar, "Köyün eski adı olan ‘Yukarı Nardın’ geçmişten günümüze köyümüzdeki dayanışma ruhu güçlü bir şekilde sürüyor. Ziyaret hem köy halkımızın taleplerinin dinlenmesi hem de yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlenmesi açısından önem taşıyor" dedi.