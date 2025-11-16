İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından hakemler ve futbolcularla yürütülen bahis soruşturmasının yeni delillerle birlikte daha da genişleyebileceğini duyurdu.

"SORUŞTURMANIN GENİŞLEMESİ MÜMKÜN"

Yapılan açıklamada, "TFF'nin bildirdiği isimlerle sınırlı kalınmamış, sürekli güncellenen geniş bir veri havuzu üzerinden derinlemesine analiz yapılmaktadır. Futbol, hakem ve oyuncuyla sınırlı olmayan büyük bir ekosistemdir. Elde edilecek deliller doğrultusunda soruşturmanın sistemli şekilde genişlemesi mümkündür." denildi.