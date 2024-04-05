31 Mart Yerel Seçimlerinde Altıeylül Belediye Başkanı seçilen Hakan Şehirli mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan seçilen Başkan Şehirli Altıeylül Belediye meclisine seçilen meclis üyelerini pazar günü yapılacak meclis
toplantısı için davet çıkardı.
Hakan Şehirli Başkanlığındaki ilk Altıeylül Belediyesi Meclis toplantısı 7 Nisan Pazar günü saat 15.00’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nde bulunan Belediye bulunan Altıeylül Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. 31 Mart yerel seçimleri sonrası Altıeylül Belediye Meclisinde (CHP) Cumhuriyet Halk Partisi 19 sandalyeyle, AK Parti Cumhur İttifakı ise 12 sandalyeyle Altıeylül Meclisini temsil edecek.
Kaynak: iha