Bursa ve Eskişehir’de meydana gelen orman yangınlarında yaşamını yitiren orman şehitleri, Bursaspor ile Eskişehirspor arasında oynanan hazırlık maçı öncesinde anıldı. Müsabaka başlamadan önce statta 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, üzerinde "Aynı ateş yaktı canımızı aynı yürek söndürür bu yangını" yazılı pankart açarak birlik mesajı verdi. Ayrıca hayatını kaybeden şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı pankart tribünlerde sergilendi.

I M G 7839

Saygı duruşu sırasında statta duygusal anlar yaşanırken, anılan şehitlerimizin isimleri şöyle;

"Enes Kızılyer, Eyüp Dereli, Hilmi Şahin, Tolunay Kocaman, Sercan Ünti, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, Ahmet Demirel, Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek."

Kaynak: İHA