Bursa Büyükşehir Belediyesi, yangına ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Belediyeden yapılan paylaşımda, “Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz, ağaçlık alanda başlayan yangına ilk müdahalesini hızla gerçekleştirmiş olup; söndürme çalışmaları devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, görevli araçlara öncelik verilmesi gerektiği de hatırlatıldı.
Belediye, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ettiklerini belirterek, görev yapan ekiplere kolaylık diledi.
Kaynak: Haber merkezi