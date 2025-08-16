Medical Point Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Dr. Karagözoğlu, çocuklarda kasık fıtığı sessiz tehlike olabileceğini söyledi. Dr. Karagözoğlu, "Kasık fıtığı kendiliğinden geçmez. Tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

"Ailede fıtık öyküsü bulunan bireylerde daha sık görülür"

Kasık fıtığının, karın içi organların kasık kanalından dışarı çıkmasıyla oluştuğunu belirten Dr. Karagözoğlu, "Erken doğan bebeklerde, erkek çocuklarda, ailede fıtık öyküsü bulunan bireylerde daha sık görülür. Kasık bölgesinde ağlama, öksürme veya ıkınma ile belirginleşen bir şişlik varsa, zaman kaybetmeden hastaneye başvurulmalıdır. Kasık fıtığının zamanla büyüyebileceğini ve bağırsak sıkışması gibi acil cerrahi müdahale gerektiren durumlara yol açabilir" ifadelerini kulandı.

"Tedavi cerrahi ile ve başarı oranı yüksek"

Çocuklarda kasık fıtığının tek ve kalıcı tedavi yönteminin cerrahi olduğunu belirten Op. Dr. Karagözoğlu, "Kasık fıtığı ameliyatı, günübirlik gerçekleştirilen ve yüksek başarı oranına sahip bir işlemdir. Erken müdahale, çocuğun genel sağlığı kadar yaşam kalitesini de olumlu yönde etkiler. Kasık bölgesinde zaman zaman ortaya çıkan ve kaybolabilen şişlik. Ağlama, öksürme veya ıkınma gibi durumlarda şişliğin belirginleşmesi. Şişliğin üzerine bastırıldığında içeriye girmesi. İlerlemiş vakalarda huzursuzluk, kusma ve karın ağrısı. Bu belirtilerin gözlemlenmesi halinde, çocukların mutlaka bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir" diye konuştu.