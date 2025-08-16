Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Bircanlar sokak üzerinde bulunan apartmanın 1. katında evde yalnız yaşayan Mısır uyruklu Said Hassan Maghawry Ali'den (55) bir süredir haber alamayan arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye girdi. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan adam, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi. Savcı incelemesinin ardından adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tuncay Şentürk