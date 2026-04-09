2014 yılında Balıkesir'in büyükşehir olmasıyla birlikte kurulan Altıeylül Belediyesi'nde faaliyet raporları bugüne kadar oy çokluğuyla kabul edilirken, bu yıl ilk kez tüm partilerin ortak oyuyla rapor oy birliğiyle geçmiş oldu. 11 yıllık ilçe tarihinde yaşanan bu gelişme, meclis kayıtlarına ilk olarak geçti.

Altıeylül Belediye Meclisi'nde görüşülen 2025 yılı faaliyet raporu, AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin tamamının onayıyla oy birliğiyle kabul edildi. Görüşmelerin ardından gerçekleştirilen oylamada, mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP ve MHP üyelerinin tamamı faaliyet raporuna 'kabul' oyu verdi. Uzun süredir oy çokluğuyla geçen raporların aksine ortaya çıkan bu tablo, mecliste dikkat çekti.

Çalışmalar meclisten tam onay aldı

Altıeylül Belediyesi'nde faaliyet raporları önceki yıllarda genellikle oy çokluğuyla kabul edilirken, bu yıl yaşanan gelişme belediye tarihinde önemli bir ilki beraberinde getirdi. 11 yıl sonra ilk kez tüm partilerin ortak kararıyla faaliyet raporu oy birliğiyle geçmiş oldu. Faaliyet raporunun oy birliğiyle kabul edilmesiyle birlikte, belediyenin yıl boyunca yürüttüğü hizmet ve projeler mecliste tam destek aldı. Altyapı, üstyapı, sosyal belediyecilik ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere birçok alandaki çalışmalar, AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin ortak oyuyla kabul edilerek kayıt altına alındı. Bu sonuçla birlikte belediyenin faaliyetleri, meclisin tamamı tarafından onaylanmış oldu.