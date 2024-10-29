Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Yakupköy’de düzenlenen Altıeylül Cumhuriyet Koşusu, coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, ata sporu olan koşu ile birlik ve beraberlik ruhu bir araya geldi.

Başkan Şehirli, “Cumhuriyetimizin 101. yılında, bu özel günde hep birlikte ata sporumuzu yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemini bir kez daha anladık” dedi.

Koşuya katılan tüm sporculara ve etkinliğe destek veren herkese teşekkür eden Başkan Şehirli, “Nice 101 yıllara!” diyerek, Cumhuriyetin değerlerinin ve geleneklerinin yaşatılması gerektiğinin altını çizdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksinde “Atatürk Büstü” açılışı gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlamaları çerçevesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, İl Başkanı Erden Köybaşı ve Milletvekili Serkan Sarı’nın katılımıyla “Atatürk Büstü” açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Başkan Şehirli, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yaşatmak ve onun değerlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla her parkımıza bir Atatürk büstü yapacağız. Bu büstler, Atatürk’ün ideallerini ve aziz hatırasını daima canlı tutacak” dedi.

Başkan Şehirli: "Cumhuriyet’e Dilek Feneri"

Bugün, Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı bir kez daha vurgulamak amacıyla "Cumhuriyet’e Dilek Feneri" etkinliğini gerçekleştirdik. Başkan Şehirli, bu anlamlı günde komşularımızla birlikte yüzlerce dilek feneri uçurarak, Cumhuriyetimizin değerlerini kutladı.

Başkan Şehirli, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Atatürk’ün izinde, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek payidar kalacaktır" dedi. Bu özel gün, vatandaşlarımızın bir araya gelerek Cumhuriyetimize olan inanç ve sevgilerini simgeledikleri vurguladı.

Başkan Şehirli’den Antrenör Can Cangök anısına özel turnuva

Başkan Şehirli, minik şampiyonların buluşacağı özel bir etkinlikte, antrenör Can Cangök anısına düzenlenen lig hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu anlamlı organizasyon, Can Cangök’ün şehirdeki spor camiasına olan efsanevi katkılarını anmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Minik sporcuların yeteneklerini sergileyeceği bu lig, 23 Nisan’da büyük bir finalle taçlanacak.

Başkan Şehirli, “Can Cangök, bu şehirde sporun ve sporculuğun gelişimine büyük katkı sağladı. Bugün burada, onun mirasını yaşatmak için bir araya geldik. Minik şampiyonlarımızın bu ligde yarışacak olması, geleceğin yıldızlarını görmek açısından son derece önemli” ifadelerini kullandı.