Bugün altın piyasalarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Farklı altın türlerinde düşüşler gözlemlenirken, Kapalıçarşı ve serbest piyasa fiyatları arasındaki değişimler ne durumda? İşte detaylar..

Gram Altın: Serbest piyasada 2398,57 TL'den alıcı bulan gram altın, 2463,86 TL'den satışa sunuluyor. Altın fiyatları son 24 saatte %0,85 düşüş gösterdi.

Ons Altın: Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı %0,63 düşüşle 2318,30 dolara geriledi.

22 Ayar Altın: 22 ayar altın, 2191,99 TL'den alınırken, 2337,44 TL'den satılıyor. Bu türde de %0,83’lük bir düşüş yaşandı.

14 Ayar Altın: 14 ayar altın fiyatı %0,77'lik bir azalma ile 1290,15 TL’den alınıp, 1719,04 TL’den satılıyor.

Çeyrek Altın: Çeyrek altın, 3906 TL alış ve 4000 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altının fiyatı %0,82 oranında düştü.

Eski Çeyrek Altın: Eski çeyrek altın 3870 TL'den işlem görüyor ve %0,83’lük bir değer kaybı yaşadı.

Yarım Altın: Yarım altın, %0,83 düşüşle 7836 TL'den alınırken, 7992 TL'den satılıyor.

Tam Altın: Tam altın 15551 TL alış ve 15935 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Fiyatında %0,83’lük bir azalma yaşandı.

Has Altın: Has altın, son fiyatlandırmada %0,83 oranında düşüşle 15961 TL’den alıcı buldu.

Ata Altın: Ata altın 79924 TL'den alınıp 81580 TL'den satılırken, fiyat %0,83 oranında geriledi.