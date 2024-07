Bu yıl 36’ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, geleneksel kortej yürüyüşünün ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki renkli dans gösterileriyle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Referans Holding’in ana sponsorluğunda Durmazlar Holding, Hayat Hastanesi, Bursa Kültür AŞ, Burfaş, Bursa Su ve Kardelen Kestane Şekerlerinin destekleriyle gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın bu yıl 36’ncısı düzenleniyor. Yarışmaya, Bolivya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Kazakistan, Kolombiya, Kosova, Letonya, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Tayland, Türkmenistan ve Uruguay’ın da aralarında olduğu 23 farklı ülkeden 720 misafir dansçı katılıyor. Ayrıca 27 yerel halk dansları topluluğu da bir hafta boyunca kentin dört bir yanında Bursalılarla buluşacak. Yarışmanın birincisi 5 bin Avro, ikincisi 3 bin Avro, üçüncüsü ise 2 bin Avro para ödülünün sahibi olacak. Mansiyon ödülüne layık görülecek iki ülke ekibi ise bin Avro’luk para ödülü alacak. Koordinatörlüğü’nü Şinasi Pala’nın yaptığı yarışmanın jürisi Ahmet Turan Demirbağ, Abdürrahim Karademir, Andrea Vincze, Arman Nurmakhamatuly, Emil Pavlov, Ilkka Köngas, Nino Lauretta ve Özlem Kadirağa’dan oluşuyor.

Atatürk Caddesi’ndeki Heykel önünde mehter takımının gösterisiyle başlayan yarışma coşkusu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla devam etti.

“Barışı, kardeşliği dünyaya haykırmaya devam edeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, burada yaptığı konuşmasında 36. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın geleneksel kültürel değerleri çağdaş normlarda yeniden gündeme getiren, farklı ulusları tatlı bir rekabetle kaynaştıran, dünyanın geleneksel kültürel değerlerini Bursa’da buluşturan, ülkemizin alanındaki tek yarışması olduğunu söyledi. Barışı, kardeşliği ve bir arada olmayı sanatın ve dansın evrensel diliyle kutladıklarını belirten Mehmet Yıldız, “Altın Karagöz, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda kültürlerin buluştuğu, dostluğun pekiştiği bir etkinliktir. Dansın adımlarında, müziğin notalarında, farklı kültürlerin, dillerin ve geleneklerin buluştuğunu görüyoruz. Burada her bir adım, geçmişin mirasıyla geleceğe uzanan bir köprüdür. Yarışmaya katılan ekiplerimiz, 17 ilçemizde gösteri yapacak ve festival coşkusu tüm Bursa’yı saracak. Bugün, dünya halklarının kardeşlik bağlarını güçlendiren bu önemli etkinliğin kortej yürüyüşünü gerçekleştirirken, bizlere bu güzel anları yaşatan tüm sanatçılarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanatın, dansın ve kültürün birleştirici gücüne olan inancımızla, birlikte daha güzel yarınlara yürüyeceğimizin mesajını buradan tüm dünyaya haykırıyoruz. Barışı, kardeşliği ve dayanışmayı sanatın evrensel diliyle tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, daha güçlü, daha birleştirici bir gelecek inşa edeceğiz” dedi.

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış, barış ve kardeşlik meşalesinin yakıldığı etkinliğe katılan tüm yarışmacılara teşekkür etti. Kültürel ve sanatsal etkinlikleri kent halkıyla buluşturmak amacıyla kurulan vakfın birçok programın başlangıcına imza attığını hatırlattı. Alanında dünyadaki sayılı etkinlikler arasında yer alan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda bu yıl 23 farklı ülkeden dansçıları misafir edeceklerini belirten Atış, 12 Temmuz’da final yarışmalarıyla sona erecek olan etkinliğe katılan tüm ekiplere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve beraberindekiler tarafından gökyüzüne güvercin uçurulup dünyaya barış mesajı verildi. Atatürk Heykeli’nden başlayan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne olurken, Bursalılar da misafir dansçılara büyük ilgi gösterdi. Kortej yürüyüşünün ardından program, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda devam etti. Dans gösterisiyle başlayan programda, 23 farklı ülkeden gelen tüm dansçılar sahneye çağrılarak Bursalıları selamladı.

“36 yıldır değerini yaşatmakta”

Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yıldız, 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın coşkusunu paylaşmaktan ve farklı ülkelerden gelen dansçıları Bursa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 1962 yılında Halk Dansları Festivali olarak başlayan etkinliğin 1987 yılında Karagöz Halk Dansları Yarışması disiplininde devam ettiğini hatırlatan Mehmet Yıldız, “62. Uluslararası Bursa Festivali’nin ülkemizin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu görüyoruz. Sürekli büyüyen ama asla yaşlanmayan Uluslararası Bursa Festivali hepimizin gurur kaynağıdır ve her yıl büyüyerek devam etmektedir. Bursa, tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası, farklı kültürleri bir araya getiren ulu şehirdir. Bu topraklarda şekillenen hoşgörü ve kardeşlik kültürü, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir mirastır. Altın Karagöz de bu bağın bir parçası olarak 36 yıldır değerini yaşatmakta ve gelecek nesillere aktarmaktadır. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması her yıl Bursa’nın kültürel mirasını, tarihini, estetik zenginliğini, dansın büyüleyici dünyasıyla harmanlayan eşsiz bir organizasyondur” dedi.

“Dünyanın dört bir tarafından dansçıları ağırlıyoruz”

İlk kez 1987 yılında düzenlenen yarışmanın zamanla uluslararası boyut kazandığını ifade eden Mehmet Yıldız, “Dünyanın dört bir tarafından gelen dansçılar Bursa’da buluşmuştur. Her yaz Bursa’nın sıcak ve samimi atmosferinde gerçekleşen Altın Karagöz, doğu ile batının, gelecek ile modernitenin, halk oyunlarıyla evrensel dans formatının buluşmasına sahne olmuştur. Her dansçının kendi kültürünü en iyi şekilde temsil etmek için gösterdiği çaba, hepimiz için ilham kaynağıdır. Altın Karagöz, barışın, kardeşliğin ve kültürlerin bir arada yaşamasının en güzel simgelerindendir. Dansçılar sahnede kültürlerini sunarken, bir arada yaşamayı da göstermektedir. Burası, her bir adımla yüzlerce yıllık geleneklerin ve halk hikâyelerinin can bulduğu sahnedir. Bu yıl da dünyanın dört bir tarafından dansçıları ağırlıyoruz. Renkli kostümleri, ritmik adımları ve duygu dolu melodileri tarihi sokaklarımızı festival haline dönüştürecektir. Hep birlikte barışın ve kardeşliğin dansını izlerken bir arada yaşamanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Altın Karagöz’ün ışıltısı, barışın ve kardeşliğini ışığını her daim parlatsın” dedi.

Konuşmaların ardından ilk olarak sahneye Karagöz Halk Dansları Topluluğu çıkarak, gösterileriyle büyük alkış aldı. Ardından tüm ekipler sırasıyla sahneye çıkarak hem gösterilerini sergiledi hem de dünyaya barış mesajları verdi.