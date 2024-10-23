Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Kaymakamlığı ortaklığında, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile düzenlenen Bütünleşik Kent Temizliği Hareketi, “Güzel yurt, Esenyurt” sloganı ile hayata geçirildi. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla hayata geçen projede vatandaşlarla bir araya gelen yöneticiler, gerçekleşen yürüyüşte çöp topladı.

Temiz bir kent düşüncesi ile harekete geçen Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Kaymakamlığı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile Bütünleşik Kent Temizliği Hareketi’ni hayata geçirdi. “Güzel yurt, Esenyurt” sloganı ile düzenlenen etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılırken, temiz bir şehir için birlik mesajı verildi. Konuşmalarında daha temiz yarınlar vurgusu yapan Özer ve Çobanoğlu, ardından temizlik işçileri, vatandaşlar ve temsilciler ile yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında ise ellerine çöp torbalarını alan katılımcılar etrafı temizledi.

Program açılışında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Toprağı, yeşili, ağacı öyle kullanmalıyız ki gelecekteki çocuklarımıza da yetsin. Yani bu dünya babalarımızdan miras aldığımız dünyadan ziyade çocuklarımıza emanet ettiğimiz dünyadır. Bunun için çevre temizliğini bir şart, bir alışkanlık haline getireceğiz. Şehrimizi temiz tutmayı, şehrimizi koruyup kollamayı, alışkanık haline getirme görevimiz vardır. İşimiz gücümüz Esenyurt, işimiz gücümüz Türkiye. Çünkü Esenyurt bizim evimiz, çünkü Türkiye bizim yuvamız. İşte bu evi birlikte, el ele temiz tutmak hepimizin görevi. Bu görevi yerine getirmek yurtseverliğin en başta gelen görevidir” dedi.

Kürsüden vatandaşlara seslenen Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, “Devletimizin vatandaşlarından beklediği çevremizi temiz tutmamız, çevreyi kirletmememiz. Gelişmiş ülkelerde bir klişe vardır; ‘Kirleten öder’. Ama maalesef bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde eğitim düzeyiyle de ilgili olarak kirletene ödetemiyoruz. Bunu devlet ödüyor, belediye ödüyor, kirletmeyen vatandaş ödüyor. Halbuki kirleten öder, temel felsefe bu olmalı. Esenyurt’ta yaşanan herkesin bu topraklarda hakkı var, dolayısıyla herkesin temiz bir çevrede yaşamaya hakkı var. Bir yavrumuz ‘Ben temiz bir çevrede yaşamak istiyorum. Binaların arasında yaşamak istemiyorum’. Bu istedikleri çocuğumuzun en doğal hakkıdır. Biz bugünü 20 sene, 30 sene öncesine saramayız ama bugünden yarını planlayabiliriz, yapmalıyız da” diye konuştu.