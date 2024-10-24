Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir ortaokulda öğrenciler, Yeşilçam’ın usta sanatçılarını ve kitap kahramanlarını canlandırdı. Çocuklar, performansıyla büyük beğeni topladı.

Kocaeli Fatma Seher Ortaokulu’nda ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ hedeflerine uygun "Masal ve Roman Festivali" gerçekleştirildi. Festival kapsamında ortaokul öğrencileri tiyatro sahnesine çıktı. Renkli kostümler giyen öğrenciler, Yeşilçam sinemasının usta oyuncuları başta olmak üzere, bilinen roman ve masal kahramanlarını canlandırdı. Öğrencilerin performanslarıyla ayakta alkışlandığı tiyatro oyunu renkli görüntülere sahne oldu. Keloğlan, Adile Naşit, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler gibi önemli kahramanları canlandıran öğrencilerin performansı göz doldurdu.

Tiyatro oyununun ardından sergi düzenlendi. Sergide, kurulan stantlarda öğrenciler bilinen eserleri ve kitap karakterlerini tanıttı. Bazı öğrenciler tanıttığı kitaptaki kahramana benzeyebilmek için kostüm giydi.

Etkinliğe İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, ilçe milli eğitim müdürü İhsan Özkan, okul müdürü Tuncer Yavuz’da katıldı.